Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій, які наразі становлять - звичайна 2100 грн, а підвищена – майже 3000 грн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький. Він зазначив, що цих сум недостатньо, і у Міносвіти усвідомлюють, що стипендійне забезпечення має бути підвищене.

"Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани", – розповів Винницький.

За його словами, це дасть змогу людині жити за рахунок такої стипендії.

"Це буде для наших найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали", – пояснює він.

У законопроекті також передбачене підвищення стипендій для студентів, які навчаються за держзамовленням. Питання забезпечення стипендіями буде активно обговорюватися найближчими місяцями у контексті розгляду законопроекту №10399. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже з наступного року.

Інші новини про підвищення виплат

Нещодавно стало відомо, що середня зарплата вчителів в Україні зростатиме у найближчі три роки. З наступного року цей показник буде збільшуватися і становитиме: 17 тис. гривень – у 2026 році; 18,3 тис. гривень – у 2027 році; 19,6 тис. гривень – у 2028 році.

Загалом мінімальна заробітна плата в Україні складатиме: з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року – 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень.

