За останні два роки зафіксовано лише 8 випадків, коли студенти з дозволом на виїзд за кордон не повернулися вчасно.

Деякі студенти українських закладів вищої освіти можуть на один семестр виїжджати за кордон за програмами академічної мобільності. Проте є певні умови. Про це розповів колишній заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Хто зі студентів може виїжджати за кордон

Вінницький зазначив, що в Україні запровадили широку систему академічної мобільності. Завдяки цьому студенти можуть один семестр провести за кордоном.

"Це не всі студенти. Потрапити на академічну мобільність можна переважно за конкурсом. Але зараз досить суттєва кількість наших студентів виїжджають на один семестр за кордон. Ми так само дозволяємо нашим науково-педагогічним працівникам, викладачам, їздити на конференції, на різного роду підвищення кваліфікації", - уточнив він.

Вінницький поділився, що за останні два роки зафіксовано 8 випадків, коли студенти з таким дозволом не повернулися в Україну вчасно. Загалом за цей період Міносвіти підписало понад чотири тисячі дозволів.

"Ви самі розумієте, 8 осіб із понад 4 тисяч - це мізерна частина. Я дуже пишаюся тим, що наші викладачі підвищують кваліфікації, зростають у професії, регулярно спілкуються очно зі своїми західними колегами, обмінюються досвідом. Це підвищує якість нашої освіти і підвищує якість наших наукових досліджень", - додав ексзаступник міністра освіти.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон

Вінницький нагадав, що за кордон під час мобілізації та воєнного стану в Україні можуть виїжджати багато чоловіків із відстрочкою, але не всі категорії. Крім чоловіків до 18 років і старших за 60 років, за кордон також може виїжджати більша частина тих, хто має право на відстрочку.

Екс-заступник міністра освіти наголосив, що вимоги до документів для перетину кордону різняться. Він зазначив, що право виїзду, зокрема, мають: чоловіки з інвалідністю, ті, хто супроводжує одного з батьків з першою або другою групою інвалідності, чоловіки, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, а також інші категорії.

Вінницький розповів, що список категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, зазначений у Постанові №57 Кабінету міністрів України.

Чому базова військова підготовка стане обов'язковою для студентів

Раніше народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що базова загальновійськова підготовка (ЗЗВП) є важливою для студентів, особливо для тих, хто проходить військові кафедри та в майбутньому отримає звання молодшого офіцера. Він зазначив, що нещодавно цю програму розширили.

Федієнко нагадав, що з вересня 2025 року згідно з ухваленими Верховною Радою змінами до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" в українських вищих навчальних закладах запровадять базову загальновійськову підготовку. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти її замість строкової служби.

