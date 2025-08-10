Глави дипломатичних відомств Європи обговорять загрозу від зустрічі Трампа з Путіним

Кая Каллас скликала міністрів на екстрену нараду.

Верховна представниця Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас оголосила про скликання екстреної наради глав МЗС каїн ЄС для обговорення саміту Трампа та Путіна на Алясці. Зустріч може пройти 11 серпня, а головна мета – оголосити вимогу про те, що врегулювання війни в Україні має враховувати інтереси Євросоюза та України. Про це пише Reuters.

Як пише видання, Каллас скликала нараду міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 11 серпня для обговорення можливих результатів саміту між президентами США та Росії.

Вона сказала, що необхідно включити Україну та Євросоюз до будь-яких домовленостей про припинення війни. Вона підкреслила, що це питання безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Відео дня

"Сполучені Штати мають можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС", — зазначила Каллас.

Кая Каллас наголосила, що міжнародне право визначає всі тимчасово окуповані території як частину України:

"У той час, як ми працюємо над стабільним і справедливим миром, міжнародне право чітко засвідчує - усі тимчасово окуповані (російськими військами. - Ред.) території належать Україні".

За її словами, будь-які домовленості не повинні слугувати підставою для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи.

Іншою темою, яку мають обговорити під час призначеної Каллас зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, стане ситуація в Газі, йдеться в заяві для преси.

Зустріч Трампа с Путіним на Алясці: що відомо

Нагадаємо, що західна преса пише про ризики зустрічі Трампа та Путіна, оскільки вона закладає ймовірність того, що вони спробують розробити мирну угоду без врахування інтересів України. Зокрема, піти на умови Росії на припинення вогню після передачі РФ усієї території Донецької області

За словами президента України Володимира Зеленського, Конституція України виключає можливість територіальних поступок. Він додав, що Україна не буде дарувати свої землі окупантам.

Україну підтримали семеро європейських лідерів. Серед них президенти Франції та Фінляндії, прем'єр-міністри Польщі, Великої Британії, Італії, канцлер Німеччини та голова Єврокомісії. Вони наголосили, що обговорювати майбутнє України без України не має сенсу. Та наполягли на гарантіях безпеки Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: