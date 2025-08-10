AMD анонсувала нову відеокарту для найбюджетніших ігрових ПК

RX 7400 отримала 8 ГБ відеопам'яті GDDR6.

AMD анонсувала відеокарту Radeon RX 7400 - найбюджетнішу модель у лінійці RX 7000, яка багато в чому повторює нещодавню професійну Radeon PRO W7400, але орієнтована на ігри.

Новинка отримала 28 обчислювальних блоків і 28 прискорювачів трасування променів. Об'єм відеопам'яті всього 8 ГБ GDDR6 і вона працює на порівняно невисокій частоті 10.8 Гбіт/с при 128-бітній шині, забезпечуючи пропускну здатність 173 ГБ/с. Це приблизно на 40% нижче, ніж у RX 7600, яка використовує той же чіп Navi 33, але без урізання шейдерів.

Незважаючи на наявність підтримки трасування променів, можливості карти в цій сфері будуть обмеженими, навіть старші моделі серії іноді зазнають труднощів з RT-налаштуваннями.

Відеокарта отримає всього один кулер, довжина її 167 мм. Енергоспоживання становить 55 Ватт, тому додатковий роз'єм живлення не потрібен. Карта ідеально підходить для компактних корпусів і попередньо зібраних ПК початкового рівня.

Ціна новинки поки невідома, але зважаючи на попередні моделі серії, її цінник не повинен перевищити 270 доларів.

Раніше ми розповідали, що AMD анонсувала відеокарту RX 9060. Це рішення початкового рівня, яке виступить прямим конкурентом RTX 5050 від NVIDIA.

