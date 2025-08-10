Постпред США при НАТО розповів, що ніколи не відбудеться в рамках можливого "обміну територіями".

Найімовірніше, в рамках угоди про припинення вогню Україні та Росії доведеться здійснити "обмін територіями". Таку заяву зробив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі CNN.

"Ніякі великі шматки або ділянки територій, за які не боролися або не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані", - сказав він.

Крім того, Вітакер, відповідаючи на питання про те, чи може президент України Володимир Зеленський приєднатися до зустрічі між лідерами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, заявив, що це "цілком можливо".

Нагадаємо, що 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив про те, що в рамках мирної угоди між Україною і Росією їм доведеться піти на територіальні поступки. Він підкреслив, що йдеться не тільки про українські території, а й про російські.

Цього ж дня Трамп додав, що президент України Володимир Зеленський має бути готовим "підписати щось", щоб урегулювати війну. Він запевнив, що США тісно співпрацюють з Україною.

Росія нав'язує Україні "обмін" територіями

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне виторгувати собі більш зручні позиції для відновлення війни. Саме тому Москва просуває ідею "обміну" однієї української території на іншу.

Президент України наголосив, що всі кроки до досягнення мирної угоди мають бути такими, щоб наблизити реальне припинення вогню.

