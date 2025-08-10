Оглядач констатував, що небезпека для України полягає в тому, що Путін на зустрічі в п'ятницю зможе знову переманити Трампа на свій бік.

Україну та її громадян, незалежно від політичних поглядів, перед зустріччю президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, об'єднує відчуття: щось вирішується за їхніми спинами.

Як пише у своєму матеріалі шеф-редактор BILD Пауль Ронцгаймер, те що на цій зустрічі не буде президента України Володимира Зеленського, з точки зору українців, показує всю драматичність ситуації.

Ронцгаймер зазначив, що є кілька планів, які циркулюють у ЗМІ, згідно з якими США могли б підтримати повне передання Росії Донецької та Луганської областей, а в Запорізькій і Херсонській областях діятиме перемир'я за нинішньою лінією фронту. Це означає, що ЗСУ мають здати позиції без бою і передати їх окупантам.

"Абсолютно немислимо, щоб ми на це пішли. Це означало б, що Росія просто отримує території в подарунок і потім у будь-який час може знову напасти", - прокоментував шеф-редактору німецького видання український урядовий політик на умовах анонімності.

У Європі теж чинять опір цим планам. У суботу в Лондоні відбувся терміновий саміт. Там країни ЄС спільно із Зеленським зібралися, щоб виробити зустрічну пропозицію.

"Але ясно одне: весь фокус зосереджений на Трампі", - констатував журналіст.

Оглядач констатував, що небезпека для України полягає в тому, що Путін на зустрічі в п'ятницю зможе знову переманити Трампа на свій бік і посилити тиск на Київ.

"Ми сподівалися на жорсткі санкції проти Путіна. Тепер відбувається прямо протилежне, і ми повинні рахуватися з тим, що Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги. Але також ясно, що США не можуть просто погодитися на захоплення земель проти волі українців", - сказав журналісту один дипломат Євросоюзу.

Ронцхаймер міркує, що цей тиждень може стати доленосним для України. Хоча Україна і втрачає території, проте... військове захоплення територій, на які претендує Кремль, було б для РФ вкрай складним і могло б зайняти ще роки.

"Залишається надія, що Європа дасть зрозуміти, що він не може продати Україну проти її волі і що не всяку угоду приймуть люди. Ясно, однак, що Трамп хоче нарешті укласти угоду. Питання в тому, чого ця угода може коштувати Україні", - задався питанням оглядач.

Зустріч Трампа і Путіна

Нещодавно стало відомо, що Трамп і Путін зустрінуться наприкінці наступного тижня на Алясці.

Серед можливих місць зустрічі називали ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Італію. При цьому журналіст BILD Маріус Кірмаєр у своєму матеріалі назвав три причини, чому було обрано саме Аляску.

