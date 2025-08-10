Українські захисники тримають визначені рубежі, зазначили в Генштабі.

Сили оборони України продовжують контролювати населений пункт Дачне у Дніпропетровській області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Інформація про його окупацію не відповідає дійсності. Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію. Разом до Перемоги!", – повідомили в пресслужбі Генерального штабу.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні про просування росіян в районі Дачного повідомили в DeepState. Аналітики зазначили, що більшість населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село.

Також в DeepState повідомили про захоплення росіянами двох населених пунктів на Донеччині – села Новохатське та Товсте Волноваського району.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Сумщині. Зазначається, що йдеться про Безсалівку. . Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

