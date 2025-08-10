Політично Росії вигідніше продовжувати війну, аніж завершувати її зараз під тиском Сполучених Штатів.

У п’ятницю правитель Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть саміт на території американського штату Аляска. Це стане першою поїздкою російського лідера до США з 2007 року. Росіяни радіють запрошенню Путіна в США, але не передбачають жодних поступок щодо України, пише The Washington Post.

Спеціальний економічний посланець Росії Кирило Дмитрієв назвав проведення саміту в регіоні, який колись був російською територією, "знаковим".

"Народжена як Російська Америка — православне коріння, форти, торгівля хутром — Аляска відображає ці зв'язки та робить США арктичною країною", — написав Дмитрієв у соцмережі X.

Кремль не продемонстрував готовності до поступок у війні проти України. Аналітики вважають, що попри переговори, російські цілі — зокрема демілітаризація України та її вихід з орбіти НАТО — залишаються незмінними.

Старша аналітикиня Центру Карнегі Тетяна Станова зазначила: "Трамп не хотів вступати в конфронтацію з Росією... Ми могли бачити, що він відкритий до нової спроби, і зробив її лише за кілька днів до закінчення свого ультиматуму".

Тим часом колишній високопоставлений кремлівський чиновник анонімно підтвердив, що Москва розглядає можливість припинення вогню, але лише тимчасового характеру:

"Політично Кремлю легше продовжувати війну до остаточного краху України, ніж укладати мир".

Західні експерти насторожено відреагували на вибір місця зустрічі.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, написав у X:

"Трамп вирішив прийняти Путіна в частині колишньої Російської імперії... Цікаво, чи знає він, що російські націоналісти вважають втрату Аляски, як і України, історичною несправедливістю, яку слід виправити".

Професор Сем Грін з Королівського коледжу Лондона додав, що символіка проведення саміту на Алясці жахлива - "ніби він (саміт - УНІАН) має на меті продемонструвати, що кордони можуть змінюватися, землю можна купувати та продавати", - додав він.

Раніше Трамп неодноразово хвалив Путіна, однак останніми тижнями висловлював розчарування небажанням Кремля погодитися на повне припинення вогню. Аналітики у Москві вважають, що саме Трамп був ініціатором саміту, що може свідчити про його відкритість до компромісів.

Саміт Путіна і Трампа - головні новини

Нагадаємо, європейські лідери, включно з президентами Франції, Фінляндії, прем'єр-міністрами Польщі, Великої Британії, Італії, а також канцлером Німеччини та головою Єврокомісії, зробили спільну заяву перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Путіна.

У ній ідеться, що вони вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення "справедливого і міцного миру". В ЄС є переконання, що успіху в цьому напрямі можна досягти, якщо поєднати активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ.

