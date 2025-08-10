Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії

Цей борт брав участь у спільних навчаннях із Морськими силами самооборони Японії та збройними силами США.

У неділю, 10 серпня, британський винищувач п’ятого покоління F-35 здійснив аварійну посадку в аеропорту Кагосіма на південному заході Японії. Як повідомляє Kyodo News із посиланням на місцеву владу, інцидент стався близько 11:30 за місцевим часом через технічну несправність.

Через інцидент злітно-посадкова смуга була закрита приблизно на 20 хвилин, що спричинило незначні затримки комерційних рейсів. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Винищувач належить до ударної авіаносної групи Великої Британії, яка з початку серпня бере участь у спільних навчаннях із Морськими силами самооборони Японії та збройними силами США. Ці навчання проводяться в західній частині Тихого океану в рамках посилення військової присутності союзників у регіоні.

Відео дня

"Навчання спочатку планували провести на безлюдному острові в префектурі Кагосіма, але через затримки будівництва базу перенесли до Нютабару", — зазначає Kyodo News.

Місцеві жителі вже висловлювали невдоволення з приводу шуму від польотів винищувачів американського виробництва, зокрема F-35.

Цей інцидент стався на тлі посиленої оборонної співпраці між Британією, Японією та Італією в межах програми Global Combat Air Programme (GCAP). У червні країни оголосили про створення спільного підприємства для розробки винищувача шостого покоління. У розробці беруть участь компанії BAE Systems, Leonardo та Japan Aircraft Industrial Enhancement.

Окрім того, Велика Британія планує побудувати 12 атомних ударних підводних човнів у межах безпекового партнерства AUKUS, що має на меті стримування Росії та зміцнення стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

F-35 - що відомо про винищувач п'ятого покоління

F-35 — це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin. Він призначений для виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі. Літак має малопомітну конструкцію (технологія stealth), сучасну електроніку, датчики та системи зв’язку, що забезпечують перевагу в бойових умовах.

Існує три основні версії: для звичайних злету і посадки (F-35A), для авіаносців (F-35C) та зі скороченим зльотом і вертикальною посадкою (F-35B). Його використовують США та понад 15 країн-партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: