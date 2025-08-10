Під час бойових дій українські захисники ліквідували 18 російських окупантів.

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських загарбників населений пункт Безсалівка Сумської області. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", – додали в Генштабі.

Ситуація на Сумщині: що треба знати

19 липня аналітики DeepState повідомили про захоплення російськими окупантами населеного пункту Яблунівка у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області. Також тоді експерти відзначали просування РФ в інших населених пунктах області.

Вже 25 липня DeepState повідомили про звільнення Силами оборони населеного пункту Кіндратівка на Сумщині. Зазначається, що під час української операції було ліквідовано три батальйони ворога.

