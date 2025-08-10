Івент триватиме до 14 серпня.

У Steam стартував розпродаж Tiny Teams, який присвячений іграм від невеликих команд розробників. У добірці проєкти всіх жанрів: від затишних карткових стратегій до похмурих психологічних хорорів, а також демоверсії інді-ігор, які ще не вийшли.

Наприклад, картковий рогалик Aces & Adventures, натхненний міфами Скандинавії та Близького Сходу, зараз доступний за 42 гривні. Гра поєднує покерні комбінації зі спеціальними вміннями героїв, а кампанії з озвученням і процедурно генеровані забіги додають реіграбельності.

У жанрі хоррора виділяється Pagerm - атмосферний 1-бітний психологічний трилер про сходження корпоративною драбиною, що візуально нагадує Return of the Obra Dinn.

Для любителів кооперативу є Phasmophobia, симулятор полювання на привидів для чотирьох гравців, де взаємодіяти з духами можна через мікрофон. Гра зараз продається зі знижкою 25% за 310 гривень.

Для тих, хто ностальгує за старими RPG, є The RPG, пародія, що змішує Skyrim, West of Loathing і Supraland. У ній, наприклад, можна лікуватися, засовуючи хліб у рани. А ще варто звернути увагу на Erenshor, одиночну RPG, стилізовану під олдскульне MMO із симульованими іншими гравцями.

Серед інших пропозицій:

Stardew Valley - 160 гривень (-30%)

Citizen Sleeper 2 - 386 гривень (-25%)

The Precinct - 480 гривень (-20%)

Chained Echoes - 164 гривні (-50%)

Haste - 279 гривень (-30%)

Розпродаж Tiny Teams 2025 триватиме до 14 серпня.

Раніше ми розповідали, що в Steam вийшла безкоштовна стратегія від розробників StarCraft 2, яка отримала негативні відгуки. Водночас одночасний онлайн Stormgate не зміг дістатися навіть до тисячі осіб.

