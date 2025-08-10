Зростання втрат Т-62 свідчить про повернення старої техніки на передову.

На тлі загального зменшення втрат бронетехніки, російська армія почала частіше втрачати застарілі танки Т-62. Про це повідомив військовий аналітик Річард Верекер, посилаючись на дані з ресурсу Warspotting.net, який веде візуальний облік знищеної техніки у війні проти України.

Згідно з аналізом, у період з березня по липень 2025 року втрати Т-62 зросли у 2,5 раза. На думку експертів, це пов’язано з тим, що ці старі моделі частіше залучаються до бойових дій, тоді як новіші танки, зокрема Т-80, Росія намагається відводити в резерв для збереження.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 3545 танків. Найбільше — Т-72 (1529 одиниць), далі — Т-80 (1113), Т-62 (274) та Т-90 (168). Водночас у червні та липні 2025 року було зафіксовано найнижчі показники втрат за весь час: лише 19 та 25 танків відповідно.

Такий спад свідчить не лише про зміни у тактиці застосування бронетехніки, а й про критичне виснаження запасів новітніх зразків, які Росія тепер намагається берегти.

Т-62 - що відомо про цей танк

Т-62 — радянський основний бойовий танк, розроблений у 1950-х роках як наступник Т-55. Він став першим серійним танком у світі, оснащеним гладкоствольною гарматою калібру 115 мм.

Бронювання та озброєння Т-62 були посилені порівняно з попередником, але його конструкція швидко застаріла з появою більш сучасних моделей. Виробництво тривало з 1961 по 1975 рік, після чого танки здебільшого були зняті з озброєння.

Зараз Росія активно повертає Т-62 на фронт через дефіцит сучасної техніки, модернізуючи частину машин для використання у війні проти України.

