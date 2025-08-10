За життя кількох людей борються медики.

У Херсонській області російські окупанти атакували безпілотниками мирних жителів. Вже відомо про двох загиблих та трьох поранених.

За даними пресслужби Херсонської ОВА, близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом по одній із вулиць у селі Станіслав Херсонського району.

Унаслідок атаки загинув чоловік 1988 року народження, який перебував на вулиці.

Приблизно за годину за аналогічних обставин загинув ще один цивільний, 1977 року народження, у селі Дніпровське.

Крім того, як інформує прокуратура, близько 13:30 окупанти за допомогою безпілотника вели обстріл села Качкарівка Бериславського району. Внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний, ще двоє чоловіків дістали поранень та були доставлені до лікарні. Всі постраждалі перебували на вулиці.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та документують чергові воєнні злочини, вчинені росіянами. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у населеному пункті Качкарівка Милівської громади під удар потрапили троє чоловіків: один місцевий житель помер дорогою до лікарні, ще двоє – дістали тяжкі травми. Медики борються за їхні життя в реанімації.

Атаки на Херсонщину

Нагадаємо, 9 серпня вранці росіяни завдали удару безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Ще 16 осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що росіяни готуються до спроби повторного наступу на Херсон. Повідомлялося, що удар по мосту в місті, за задумом окупантів, мав би розділити його на дві частини.

