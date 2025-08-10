Вашингтон перебуває у процесі узгодження часу зустрічі.

США працюють над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з метою завершення війни РФ проти України.

Таку заяву зробив віце-президент США Джей Ді Венс в етері Fox News. "США перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни", - зазначив він.

Венс додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа буде підтримувати відкритий діалог з Україною та Зеленським і додав, що США прагнуть припинення війни в Україні по поточній лінії зіткнення.

Крім цього, віце-президент сказав, що США будуть згортати фінансування військової допомоги Україні, оскільки хочуть досягти мирного врегулювання.

Зустріч Зеленського і Путіна

Раніше Зеленський казав про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з володарем Кремля Путіним. Він зазначив, що Україна очікує на відповідь Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. Але в Кремлі дали зрозуміти, що Путін не готовий до зустрічі з українським президентом до кінця літа.

Також у ЗМІ тиражувалися повідомлення про тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Але у Москві вважають, що тристоронній саміт наразі малоймовірний.

