Не можна робити жодних винагород чи подарунків російським окупантами, аби заспокоїти їх. Про це в соцмережі "X" (Twitter) написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Тільки сила і єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Ось чому Україна твердо дотримується своїх принципів і цінностей. Ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права разом з нашими американськими та європейськими партнерами", – написав він.

Мирні переговори: важливі новини

Журналісти The New York Times пишуть, що Путін ледь не "втратив" президента США Дональда Трампа, давши йому зблизитися із Володимиром Зеленським. Однак він змінив тактику, допустивши обмін територіями. Завдяки цьому Путін зміг досягти головного – особистої зустрічі з Трампом.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що Україна та Європа розробили власний план припинення вогню. Зазначається, що він називає обмін території на припинення бойових дій "червоною лінією". Водночас план допускає можливість взаємного обміну територій між Україною та РФ, пишуть журналісти.

