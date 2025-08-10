На деякі позиції видно зниження цін.

У супермаркетах України спостерігається зниження вартості на курятину. Зокрема, якщо в липні куряче стегно продавалося за ціною приблизно в 140 гривень за кілограм, то в серпні - за ~120 грн/кг, про що свідчать дані на порталі "Мінфін".

Куряче філе подешевшало незначно - з 225 гривень за кілограм (у середньому) до 220 грн/кг. А ось гомілка, навпаки, збільшилася у вартості. У липні за кілограм потрібно було заплатити десь 95 гривень, а зараз вартість піднялася на 15 гривень у середньому - 110 грн/кг.

Що стосується курячої тушки, то тут змін жодних немає - кілька місяців ціна тримається на рівні, в середньому, 120 гривень за кіло.

Раніше УНІАН повідомляв, що по всьому світу дорожчає їжа. Торкнулася ситуація, звісно ж, і м'яса. Повідомляється, що в липні ціни на м'ясо були на 6% більшими, ніж у той самий період минулого року. Зростання зумовлене переважно підвищенням цін на яловичину і баранину, а також незначним зростанням цін на птицю.

Крім того, ми розповідали, що в Україні змінилися ціни на свинину. 2024 року в супермаркетах м'ясо коштувало в середньому менше ніж 200 грн/кг, а за останні три місяці 2025 року ціни не опускалися нижче 250 грн/кг.

