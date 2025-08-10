Не живіть ілюзіями та надіями: нардеп про перемовини з Росією

Передача Росії українських територій не змусить Москву зупинитися, зазначив Олександр Федієнко.

Територіальні поступки в обмін на мир для України є абсолютно неприйнятними, як з точки зору Конституції, так і міжнародного права та політичних реалій.

Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

"Українське законодавство не передбачає жодних механізмів для відмови від суверенітету над частиною своєї території. Подібний крок створить небезпечний прецедент, який загрожує не лише національній безпеці, але й глобальному правопорядку. З міжнародно-правової точки зору мова навіть не про територіальну цілісність України, мова про збереження основ світової безпеки", – сказав нардеп.

Він додав, що надання агресору можливості силою захопити та легалізувати території створить приклад для інших диктаторських режимів. Наслідком цього, каже нардеп, буде розхитування всієї системи міжнародної безпеки, заснованої на папері, на повазі до суверенітету та невід’ємності кордонів. За словами нардепа, Росія не зупиниться на окупованих територіях. Оскільки стратегія російського режиму значно ширша.

"Може, хтось ще цього не бачить? Але Росія не полишила намірів знищити українську державність як таку, підпорядкувати Україну. Подальшого впливу та анексії і Європи.

Навіть якби світ гіпотетично визнав анексію в Україні, це не задовольнило б російського диктатора. Його мета не лише контроль над територією, а повна дестабілізація України зсередини, подальший розкол трансатлантичної єдності, послаблення європейської солідарності", – пояснив нардеп.

Водночас він зазначив, що розуміє українське суспільство, яке більш ніж три роки живе у стані війни та шукає надію на мир.

"Цієї надії чекають і наші військові на фронті, хто щодня ризикує життям заради спокою та свободи. Але ми маємо чесно усвідомити: допоки Росія дотримується своєї стратегії війни й руйнування, жодного реального мирного процесу бути не може. Так, надію потрібно мати, але водночас не можна плекати ілюзій", – додав Федієнко.

Переговори з РФ: важливі новини

Напередодні журналісти The Wall Street Journal оприлюднили деталі зустрічі України та Європи щодо мирних переговорів США та РФ. Зазначається, що передача Росії українських земель в обмін на припинення вогню є "червоною лінією" України. Водночас журналісти пишуть, що Україна могла б піти на взаємний обмін територіями.

На процес перемовин відреагували в українському МЗС. Очільник міністерства Андрій Сибіга заявив, що жодних поступок та подарунків агресору не має бути. Він також зазначив, що лише сила і єдність можуть змусити Росію припинити війну.

