У АП відмовилися від дорогих делікатесів і пообіцяли провести розслідування

Щойно інформацію про дорогі їжу оприлюднили, представники Адміністрації пообіцяли провести розслідування і кивнули на попередників, мовляв, контракт на гастрономію підписувала колишня влада, передає ТСН.Читайте такожЧиновникам закупили новий корм: ягнятину по 543 гривні і сир по 351 гривні за кілограм

Адміністрація президента вирішила: італійський сир та ягнятину загальною вартістю в 7 мільйонів гривень не брати. Зараз я, як керівник Державного управління справами, зупинив дію контрактів", - заявив Сергій Аверченко.



