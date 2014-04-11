У АП відмовилися від дорогих делікатесів і пообіцяли провести розслідування
09:23, 11 квітня 2014Суспільство
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Адміністрація президента вирішила відмовитися від ягнятини по 500 гривень за кілограм.
У АП відмовилися від дорогих делікатесів і пообіцявши провести розслідування / kulinarius.tv
Щойно інформацію про дорогі їжу оприлюднили, представники Адміністрації пообіцяли провести розслідування і кивнули на попередників, мовляв, контракт на гастрономію підписувала колишня влада, передає ТСН.Читайте такожЧиновникам закупили новий корм: ягнятину по 543 гривні і сир по 351 гривні за кілограм
Адміністрація президента вирішила: італійський сир та ягнятину загальною вартістю в 7 мільйонів гривень не брати. Зараз я, як керівник Державного управління справами, зупинив дію контрактів", - заявив Сергій Аверченко.
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