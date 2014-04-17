Фонд Ріната Ахметова відкрив у Миколаївському диспансері сучасну лабораторію

Сьогодні, 17 квітня 2014 року у Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері відбулося урочисте відкриття бактеріологічної лабораторії з відділом молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу. Сучасне обладнання (автоматизовані аналізатори, шафи біологічної безпеки, центрифуги, автоклави, термостати, морозильні камери тощо) і витратні матеріали на загальну суму 2,7 млн. грн. закуплено та поставлено в рамках програми " Зупинимо туберкульоз в Україні" спільними зусиллями Фонду Ріната Ахметова і Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією. Нове обладнання дає можливість максимально швидко діагностувати туберкульоз - протягом 2 днів замість 2 місяців, як це було раніше. В результаті пацієнт в найкоротші терміни може отримати 99,98% точні результати дослідження зі спектром лікарської чутливості до всіх протитуберкульозних препаратів і негайно почати лікування за правильною схемою, що є запорукою успішного лікування такого важкого захворювання, як туберкульоз.

Тарас Кремінь, голова Миколаївської обласної ради: <Сьогодні відбулася важлива для області подія. Завдяки фонду Ріната Ахметова <Розвиток України в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері відкрилася сучасна лабораторія, яка дозволить установі швидше і якісніше діагностувати туберкульоз і вчасно призначати правильну схему лікування. Раніше в 2012 році в рамках програми " Зупинимо туберкульоз в Україні> фондом вже було поставлено діагностичне обладнання, як в Миколаївський обласний тубдиспансер, так і в лабораторії II-го і III-го рівнів в Первомайську та Баштанському р-ні. За підтримки фонду були проведені тренінги для лікарів - за 3 роки область отримала 158 навчених фахівців>.

<Завдання фонду Ріната Ахметова <Розвиток України> - забезпечити впровадження міжнародних стандартів діагностики і лікування туберкульозу в країні. В Україні в швидкій діагностиці потребують щорічно 25 тисяч пацієнтів. Для них дуже важливо швидко отримати точний діагноз і своєчасно почати лікування, - це запорука успішного лікування туберкульозу. Це вкрай важливо і для суспільства, оскільки 25 тисяч заразних пацієнтів в очікуванні діагнозу (протягом 2-х місяців, як це було раніше), можуть інфікувати туберкульоз до 50 тисяч здорових людей. Швидка діагностика дозволяє цього уникнути. Хочу зазначити, що відкриття цього відділення стало можливим завдяки ефективному державно-приватному партнерству між Миколаївською областю та фондом Ріната Ахметова. В рамках реалізації програми " Зупинимо туберкульоз в Україні> спільно з Глобальним фондом для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією для створення цієї лабораторії було виділено 2 млн 700 тис. грн. додатково з місцевого бюджету - 2 млн 500 тис. грн. Переконаний, що тільки об'єднавши зусилля, можна досягти успіху в боротьбі з таким важким захворюванням, як туберкульоз>, - зазначає Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова <Розвиток України>.

Наталія Низова, директор ДУ <Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України: <За даними Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/Сніду та іншим соціально небезпечним захворюванням, що в 2013 році на туберкульоз захворіло 30 819 українців. Всього на обліку перебуває 56 007 осіб. З метою зупинити епідемію туберкульозу в Україні державою за підтримки фонду Ріната Ахметова <Розвиток України> був створений Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями. Це структура, яка, на сьогоднішній день, робить все необхідне, щоб епідемія була взята під контроль, і були створені якісні умови для діагностики та лікування згідно з міжнародними стандартами (виявлення 70% заразних хворих на ТБ протягом одного року і лікування, принаймні, 85% таких хворих - дані ВООЗ). Центр візьме на себе контроль над дотриманням стандартів діагностики і лікування в Миколаївській області. Ми будемо сприяти, щоб подібні умови за підтримки держави і фондів були створені по всій країні>.

Ганна Барбова, керівник Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України зазначила особливості лабораторії: <Завдяки автоматизації надсучасних аналізаторів, пропускна здатність цієї лабораторії становить 48 зразків (пацієнтів) на день, що свідчить про доступність експрес-методики для всіх нужденних в діагностиці пацієнтів. Тобто 95% пацієнтів з моменту відкриття лабораторії зможуть отримувати точний діагноз на наявність лікарсько-стійкого туберкульозу протягом 2-х днів>.

Павло Георгієв, головний лікар Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру: <Туберкульоз сьогодні - це не тільки проблема медицини або держави, але й проблема всіх громадян, всього суспільства. Дякую обласній владі, фонду Ріната Ахметова <Розвиток України> за надану підтримку. Сьогодні наша команда лікарів отримала інструмент - молекулярно-генетичну лабораторію, - дозволяє швидко і точно визначати, яке лікування необхідне пацієнту. Вкрай важливо, щоб пацієнти зверталися за медичною допомогою з симптомами: рясне потовиділення вночі, слабкість, незрозуміла втрата ваги, підвищення температури тіла до 37 і більше градусів без видимої на те причини, яка тримається більше тижня. При наявності хоча б декількох з перерахованих симптомів Ви повинні звернутися до дільничного лікаря за місцем проживання для обстеження на туберкульоз>.