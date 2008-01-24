Мінвуглепром залучить інвесторів для реконструкції та будівництва нових шахт

Міністерство вугільної промисловості має намір залучати інвесторів для реконструкції та будівництва нових шахт в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Донецьку повідомив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

"Наша політика така – треба максимально по можливості на всі об`єкти запрошувати інвесторів, робити інвестиційні програми для того, щоб ми здійснювали не лише реконструкцію шахт, але й будівництво нових шахт", - сказав міністр.

При цьому він додав, що "у нас вже приклади є". "Будується шахта "Любельська" в Західній Україні. Будуватиметься шахта в Луганській області за рахунок інвестора", - зазначив В.ПОЛТАВЕЦЬ.

Він акцентував, що Мінвуглепром направить гроші з держбюджету, "в першу чергу не на програми, коли ми в 2015 році одержимо якісь триста тонн, а на пускові об`єкти, які дадуть ефективність у 2008-2009 році - це збільшення обсягу й створення безпечних умов праці".

Довідка УНІАН. У 2008 році з Держбюджету Міністерству вугільної промисловості виділено 7 млрд. 169 млн. 729 тис. гривень.

У бюджеті-2007 року для вуглепрому було передбачено 1 млрд. 843,8 млн. грн.