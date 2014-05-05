Міносвіти: Атестати для кримських випускників надруковані та доставлені на півострів

Атестати для випускників 9-х і 11-х класів в Криму надруковані та доставлені на півострів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Що стосується атестатів для випускників 9-х і 11-х класів з АР Крим, ці атестати вже надруковані і завезені до Криму", - зазначив міністр.

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Квіт уточнив, що ці атестати не будуть видаватися так званим Міністерством освіти Криму.

"Вони будуть видаватися районними відділами освіти. Загальна кількість цих атестатів - 4820", - додав міністр.

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Нагадаємо, у березні Росія анексувала український Крим.