Екс-міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ обурений заявою МВС щодо встановлення фактів використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України.

Поро це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, подібна заява, що розповсюджена на догоду політичним ігрищам ганьбить роботу Міністерства транспорту, зовнішньополітичного відомства України та імідж України як цивілізованої країни в цілому.

Він наголосив, що поїздка делегації Мінтрансзв’язку до Токіо відбувалась відповідно до доручення Кабінету Міністрів України, узгодженого з МЗС на офіційне запрошення японської сторони. За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, метою візиту було проведення ряду перемовин щодо будівництва терміналу в МА „Бориспіль”, будівництва мосту в Миколаїві, будівництва швидкісної залізничної гілки з аеропорту Бориспіль до Київа та співпраці в портовій галузі. Він нагадав, що одне з основоположних питань візиту-новий термінал в Борисполі, не вирішувалося роками. За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, лише в 2007 було досягнуто прогресу - виграні суди по землі, за узгодженням з японською стороною оголошено тендерну передкваліфікацію. В результаті вирішення цих проблем, наголосив екс-міністр, під час візиту вдалося домовитись про фінансування будівництва мосту в Миколаїві.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також наголосив, що у рамках візиту відбулися зустрічі делегації з керівництвом транспортних корпорацій „Ніссін”, „ІТОЧУ”, „Міцубісі”, „Сумітомо”, „Ісікавадзіма Харіма Хеві Індастріз”, виконавчим віце-президентом Східно-Японської Залізничної Компанії, що експлуатує швидкісні потяги „Сінкансен” та з старшим виконавчим директором Японського банку міжнародного співробітництва (ЯБМС) Хіросі САІТО, який фінансує проект терміналу в Борисполі.

При цьому, стверджує він в десятиденний термін, відповідно до доручення, Міністерство подало звіт до Кабінету Міністрів, а МЗС, відповідно до нормативів, отримало копію звіту. Він також зазначив, що посольство України в Японії готує окремий звіт за результатами поїздки, який надсилається профільному міністерству та в МЗС. “Так що МЗС має повну та вичерпну інформацію про візит з різних джерел. Враховуючи вищезазначене, а також організацію всіх перемовин працівниками посольства, будь-які посилання на позицію неузгодженості візиту з МЗС не витримують жодної критики”, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, відповідно до технічного завдання, відрядження фінансувалось з позабюджетних коштів, про що Кабінет Міністрів був поінформований. Він пояснив це тим, що до 2007 року в бюджеті Міністерство транспорту не було навіть статті витрат на закордонні відрядження. «Нерідко я платив за перельоти чи готель з особистих коштів і, повірте, ніколи не просив компенсувати витрати, навіть якщо це був чартер. До речі, в Мінтрансі де-юре немає і жодної службової машини, я їздив на особистій», - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Екс-міністр зазначив, що правоохоронцям не личить поширювати відверто недостовірну інформацію. “Відділити політику від роботи правоохоронних органів так само важливо, як і бізнес від влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, МВС сьогодні розповсюдило заяву, що працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві задокументовано факти використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, що призвело до незаконних витрат державних коштів на суму 122 тисячі 213 гривень. Зокрема, встановлено, що у період з 7 по 13 липня 2007 року делегація Мінтрансзв’язку у складі 11 осіб на чолі з міністром (Миколою РУДЬКОВСЬКИМ – УНІАН) перебувала з робочим візитом у місті Токіо (Японія). При цьому усі витрати на службове відрядження згаданих посадових осіб (добові, проживання в готелі, придбання віз, авіаквитків, доставка до аеропорту тощо) незаконно фінансувалося за рахунок одного з державних підприємств. Водночас до складу делегації були незаконно включено четверо осіб, які не є службовими особами Мінтрансзв’язку. За результатами відрядження делегації Мінтрансз’язку до Токіо відсутні документи про обговорення чи вирішення питань співробітництва міністерства з японською стороною у сфері транспорту та зв’язку. Також наголошується, що усупереч вимогам нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, посадові особи Міністерства транспорту та зв’язку зігнорували необхідність взаємодії з Міністерством закордонних справ України в організації закордонних відряджень та обов’язкового надання МЗС копій відповідних документів (підстава виїзду, кошторис, звіт про відрядження тощо).