Україна відзначила 69-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні

У всіх містах України відзначили 69-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Вранці виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду поклали квіти до вічного вогню в парку Вічної Слави.

Протягом дня у містах країни відбулися святкові заходи. На лаврській дзвіниці Києво-Печерської Лаври сьогодні вранці десять разів пролунав дзвін за жертвами Великої Вітчизняної війни. У Дніпропетровську у заходах до Дня Перемоги брали участь понад 10 тис. осіб.

До Дня Перемоги У Чернігові пройшов мітинг-реквієм та церемонія покладання квітів до братських могил, а в Одесі особовий склад Військово-морських сил України взяв участь заходах, присвячених Дню Перемоги.