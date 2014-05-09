У Києво-Печерській Лаврі десять разів ударили у дзвін в пам’ять за жертвами Великої Вітчизняної війни

Про це у коментарі УНІАН повідомив намісник лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

“На знак пам'яті за жертвами Великої Вітчизняної війни, за воїнами, які поклали життя за нашу землю, за наш народ, сьогодні ми десять разів ударили у дзвін на лаврській дзвіниці», - сказав митрополит Павел.

Намісник лаври зауважив, що у жодній українській родині не обійшлось без жертв під час Великої Вітчизняної війни.

«Сьогодні на літургії в Києво-Печерській Лаврі ми молилися за спокій душ тих, хто віддав своє життя за Перемогу. Ці люди не поділяли один одного на національності, не ділили мови. Вони захищали Батьківщину, щоб краще нам жилося. Вони самовіддано билися і не пощадили свого життя, захищаючи рідну землю, виборюючи свободу для Батьківщини, для своїх дітей і майбутніх поколінь. Ми не повинні забути цей день. Велику кількість крові пролито, покладено мільйони людських душ. В Лаврі кожного дня ми поминаємо «вождєй і воїнів на полі брані живот свій поклавших, і в міждуусобній брані в наші дні загинувших». Ми пам'ятаємо і просимо всіх пам'ятати цей день», - сказав митрополит Павел.