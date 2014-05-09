Турчинов у вітанні до Дня Перемоги пообіцяв ветеранам охороняти мир в країні

Виконувач обов’язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звернувся до народу з нагоди Дня Перемоги і пообіцяв ветеранам охороняти мир в країні, повідомляє Радіо Свобода.

«Із тих, хто зброєю чи своєю працею наближав перемогу залишилося 1 мільйон 600 тисяч ветеранів. З них лише 32 тисячі безпосередніх учасників кровопролитних битв та 55 тисяч інвалідів війни. Це люди, якими пишається вся Україна... Ми сповнені рішучості примножувати успадковані від вас цінності, боронити мир та розбудовувати наш прекрасний спільний дім на ім’я Україна», – йдеться у вітанні Турчинова.

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«Ми щиро вшановуємо своїх визволителів, які героїчно відстояли наше невід’ємне право жити вільно на рідній землі. Ціною власної крові разом із солдатами антигітлерівської коаліції вони врятували від фашистського рабства країни поневоленої Європи», – йдеться у вітанні.

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Олександр Турчинов побажав ветеранам доброго здоров’я, душевного тепла, миру та щасливих і довгих років життя.

9 травня в Україні відзначають 69-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні.