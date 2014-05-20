У Миколаєві п'яний батько загубив на вулиці у візочку 5-місячну дочку (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю ММУ УМВС України в Миколаївській області, дитину знайшов 25-річний таксист, який сьогодні о 4 годині ранку їхав за викликом. На одному з перехресть він побачив на тротуарі коляску, з якої лунав плач дитини. Неподалік був банкомат, тому він сподівався, що мати дитини, можливо, пішла знімати гроші і незабаром повернеться.

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Повертаючись з виклику, водій все ж таки повернувся на перехрестя. Коляска стояла на тому ж місці, але дитячого крику з неї вже чутно не було. Заглянувши всередину, чоловік побачив маленьку дитину, яка спала. Про знахідку він повідомив у міліцію.

Немовля (це виявилася дівчинка) доставили в міську дитячу лікарню. За словами медпрацівників, стан дівчинки під час вступу був нормальним, на вигляд їй 5-6 місяців, жодних видимих пошкоджень на тілі не було.

«Найімовірніше, дівчинка повністю перебуває на грудному вигодовуванні, оскільки від дитячої суміші з пляшки вона відмовлялася, - прокоментувала завідувачка відділення Ірина Тимофійчук. - Зараз дитині проведено повне обстеження, вона здорова і сита».

Через кілька годин правоохоронці знайшли і батьків дитини. З'ясувалося, що ще напередодні ввечері батьки дівчинки, розпиваючи спиртні напої, посварилися, і батько, поклавши дочку в коляску, пішов гуляти. За його словами, він випив ще спиртного, після чого вже не пам'ятав, як загубив дочку.

Мати немовляти вночі намагалася відшукати чоловіка і загублену дочку, але зрозумівши, що їй це не вдасться, повернулася додому і лягла спати. Вранці, коли нетверезий чоловік, нарешті, повернувся додому, вона почала питати його про місцезнаходження дитини.

Як повідомив начальник кримінальної міліції у справах дітей, старший лейтенант міліції Михайло Орловський, слідчим відділенням Ленінського райвідділу міліції за цим фактом почато кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною).

Зараз 5-місячна дитина перебуває в лікувальній установі, доцільність її повернення батькам вирішуватиме служба у справах дітей адміністрації Ленінського району.