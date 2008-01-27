ДАІ надривається на ”зборі врожаю” - більше 16 тисяч вилучених прав

На автошляхах України тривають широкомасштабні оперативно-профілактичні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, від початку проведення цих заходів працівники Державтоінспекції зафіксували 455743 порушень Правил дорожнього руху, виявили 19617 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також винесено 38848 постанов про накладення штрафу за порушення ПДР. За рішенням судів вилучено 16566 посвідчень водіїв. Ількість справ даної категорії, що залишаються в судах на розгляді 25722 (31,6%).

Як повідомлялося, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Цілодобово у державі працюють понад 6 тис. працівників Державтоінспекції. Вони несуть службу на 157 постах та 1062 маршрутах патрулювання (у звичайному режимі було залучено 4,5 тис. працівників ДАІ).