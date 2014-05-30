Журналісту Седюку загрожує місяць в'язниці за напад на Бреда Пітта

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прокуратуру Лос-Анджелеса.

Інцидент стався в середу ввечері, коли 25-річний чоловік на прем'єрі фільму "Малефісента" перестрибнув через огорожу і проник на доріжку перед театром El Captain, де актори позували фотографам. Він встиг наблизитися до Пітта і навіть зачепити його. Відразу ж на допомогу зірці прийшла охорона, нападника затримали і передали в руки органів правопорядку.

Раніше Седюк вже звертав увагу громадськості екстраординарними витівками, серед яких - поцілунок актора Уілла Сміта, публічне зізнання в коханні співачці Адель на церемонії вручення премій Grammy.

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17 травня Седюк був звільнений з каналу "1+1" після того, як на червоній доріжці Каннського фестивалю підліз під шлейф сукні актриси Америки Ферери.

Американські прокурори готують звинувачення, суть якого, за попередніми даними, зводиться до скоєння хуліганської витівки. У прокуратурі також відзначили, що покарання за подібні дії передбачає місяць тюрми або великий штраф. Зараз Седюк перебуває під арештом, йому запропоновано вийти на свободу під заставу в розмірі $20 тис.