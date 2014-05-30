Президент КаZантипу розглядає можливість повернутися до Криму, але "не цього року"

Про це заявив засновник фестивалю і "президент республіки КаZантип" Нікіта Маршунок в інтерв'ю виданню Insider.

"Після пояснення причин нашого виходу з Криму, з'явилося дуже багато помічників КаZантипу - депутатів, дуже впливових людей. Я, на жаль, не можу називати їх прізвища. Але вони всі були стурбовані тим, щоб зробити щось і утримати ситуацію, змінити її. Я розглядаю ці можливості, але не цього року абсолютно точно", - заявив він.

На його думку, територія, запропонована фестивалю у Грузії, має "колосальний потенціал".

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"Там вже зараз більше необхідного, ніж у Поповці (село, поряд з яким традиційно проходив фестиваль в Криму - ред.). Так їй і через 20 років не снилося таке. Закладені основи міста. Дев'ять кілометрів фантастичної набережної, яку робив іспанський архітектор. Ростуть пальми, підсвічування, ландшафтний дизайн. Багато архітектурних об'єктів. І величезна обладнана сцена, яка цілком може замінити наш головний танцмайданчик", - сказав Маршунок.

З приводу чуток, що в Криму збираються провести "якийсь" альтернативний КаZантип, бизесмен заявив:

"Якийсь - ключове слово. КаZантип - це не місце, а люди і команда, які його роблять. Його здатен зробити тільки уряд Республіки. І він зараз у повному складі не в Криму. Тому хто і що там робить, я не можу коментувати. Але, напевно, нескладно зробити дискотеку у селі. Я чув, що там будуть китайські діджі. Кому цікаво, нехай спробує, потім нам розкажете".

КаZантип - відомий на території екс-СРСР фестиваль електронної музики, який традиційно проводиться в Криму з 1992 року. Після окупації Криму на початку травня з'явилися повідомлення, що КаZантип переїде в Грузію. Проте 28 травня кримські ЗМІ повідомили, що якийсь фестиваль з такою ж назвою все ж буде проведено в Криму.