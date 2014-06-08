У Кіровограді попрощалися з убитим під Красним Лиманом бійцем
03:36, 08 червня 2014Суспільство
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Юрій Власенко був добровольцем і записався до війська, щойно почалася мобілізація.
У Кіровограді попрощалися з Юрієм Власенком / rk.kr.ua
У Кіровограді в суботу попрощалися з 29-річним Юрієм Власенком, бійцем 79-тої окремої Миколаївської аеромобільної бригади, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Юрій Власенко загинув 3 червня під Красним Лиманом, на Донечинні, коли на колону спецпризначенців напали терористи. Десантникам вдалося відбити атаку, однак ціною життів двох бійців.
На похорон Юрія прийшли півтисячі кіровоградців. На його честь у місті назвуть вулицю. Про це під час траурної церемонії повідомили представники міської влади.
Юрій Власенко був добровольцем і записався до війська, щойно почалася мобілізація.
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