У Кіровограді попрощалися з убитим під Красним Лиманом бійцем

У Кіровограді в суботу попрощалися з 29-річним Юрієм Власенком, бійцем 79-тої окремої Миколаївської аеромобільної бригади, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Юрій Власенко загинув 3 червня під Красним Лиманом, на Донечинні, коли на колону спецпризначенців напали терористи. Десантникам вдалося відбити атаку, однак ціною життів двох бійців.

На похорон Юрія прийшли півтисячі кіровоградців. На його честь у місті назвуть вулицю. Про це під час траурної церемонії повідомили представники міської влади.

Юрій Власенко був добровольцем і записався до війська, щойно почалася мобілізація.