Захоплений автобус з дітьми-сиротами зі Сніжного вже знаходиться на кордоні з РФ

Встановлено місцезнаходження групи дітей, перехоплених сьогодні озброєними людьми на виїзді зі Сніжного.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

"За даними, наявними зараз в управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, автобус з дітьми зі Сніжного прослідував до м. Красний Луч Луганської області, звідки попрямував на КПП "Довжанський"", - наголошується в повідомленні.

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Зараз діти знаходяться на кордоні. Про плани людей, які перехопили автобус, нічого не відомо. Для перетину державного кордону у дітей та осіб, що їх супроводжують, необхідних документів немає, наголошують в ОДА.

Відзначається, що Донецька облдержадміністрація продовжує з'ясування всіх обставин події та приймає всі можливі в ситуації заходи для збереження життя і здоров'я українських дітей.

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Як раніше повідомлялося, сьогодні вранці з м. Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей, у тому числі сироти та вихованці дитячих будинків сімейного типу.

На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, був зупинений. Спецмашина ДАІ була відсічена озброєними представниками "ДНР".