На Львівщині протестували проти призову до армії студентів, армійці пояснюють - призову нема

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, під час акції родичі призовників розбили камінням кілька шибок у вікнах приміщення.

„Інформацію про інцидент мені повідомили родичі юнаків, які приймали участь в акції протесту в місті Сокалі. Вони розповідають, що сьогодні, коли Сокальщина проводить в останню путь 22-річного бійця 24-ї окремої Залізної механізованої бригади оперативного командування «Північ» Cухопутних військ Збройних Сил України, уродженця Сокаля, вони прийшли до військкомату протестуючи проти призову їх онуків та дітей в армії і відправки на схід де вони гинуть, а місцеве населення їх здає терористам”, - розповів Калинюк.

Читайте такожВійськові обіцяють не відправляти призовників у зону проведення АТОВін також відмітив, що родичі призовників повідомили, що юнаки отримали повістки, однак вони навчаються на третьому-четвертому курсах вищих навчальних закладів і, згідно з законодавством, їх не можуть призвати до лав армії до закінчення навчання.

У коментарі УНІАН керівник Західного медіа-центру Міноборони (м.Львів) Олександр Поронюк зазначив, що призову студентів навчальних закладів, які надали до військкоматів відповідні довідки-підтвердження – не відбувається.

„Багато юнаків раніше проігнорували вимогу надати до військкоматів довідки з місць навчання і, відповідно, там відсутня інформація чи є призовник студентом, чи ні. Тому такі повістки можуть надходити, але досить з‘явитися у військкомат і надати довідку з місця навчання, як питання буде вирішено”, - зазначив представник Міноборони.

Інформацію про інцидент біля військового комісаріату в райцентрі, речник не прокоментував посилаючись на відсутність у нього такої інформації.

„Сьогодні на Сокальщині похорони солдата Віктора Сивака і все керівництво перебуває там, тому інформація про інцидент наразі відсутня”, - зазначив Поронюк.