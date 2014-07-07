Державна міграційна служба виробила порядок надання послуг зареєстрованим у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМСУ, відповідне роз’яснення направлено керівникам територіальних органів і держпідприємства «Документ».

"Сьогодні, на жаль, не у всіх районах Донецької та Луганської областей громадяни можуть вільно отримати послуги, які надаються підрозділами ДМС України, крім того багато громадян змушені залишити свої домівки на цій території і тимчасово переїжджають до інших регіонів України. Тому питання надання їм послуг, які мають надаватися виключно за місцем проживання, є актуальним", - йдеться у повідомленні.

Приймання заяв громадян здійснюється у центрах «Паспортний сервіс», де в рамках спільного з ДП «Документ» пілотного проекту спеціально створено відповідні умови.

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В обласних центрах, де такі центри поки що відсутні, керівники територіальних органів визначатимуть територіальний підрозділ, у якому прийматимуть вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, а також із Криму.

На сьогодні такі кімнати (місця) для допомоги вимушеним переселенцям із Криму і Севастополя, Донецької та Луганської областей функціонують у центрах «Паспортний сервіс» у таких містах:

Київ – бул. Тараса Шевченка, 27 (м. Університет);

Вінниця – вул. 50 річчя Перемоги, 20-а, тел. (0432) 60-19-08;

Житомир – вул. І. Огієнка, 1/34, тел. (0412) 48-25-65;

Івано-Франківськ – вул. Гнатюка, 29, тел. (0342) 50-40-03;

Луцьк – пр. Грушевського, 4-в, тел. (0332) 77-05-42;

Львів – вул. Б. Хмельницького, 212, тел. (032) 245 54 40;

Рівне – вул. 16-го Липня, 6а, тел. (0362) 26-77-84;

Суми – Покровська площа, 11, тел. (0542) 77 23 95;

Тернопіль – вул. Руська, 17, тел. (0352) 52-33-15;

Херсон – вул. Перекопська, 157, тел. (050) 168-47-87, (067) 159-50-15;

Хмельницький – вул. Прибузька, 30-а, тел. (0382) 61-63-31;

Черкаси – бул. Т. Шевченка, 132;

Чернівці – вул. Руська, 31-а, тел. (0372) 51-84-16.

У цих центрах громадяни зможуть не лише отримати всебічну правову допомогу з міграційних питань, а й оформити паспорт громадянина України по досягненню 16-річного віку, відновити його, якщо він втрачений, вклеїти фотографію до паспорта по досягненню 25- та 45-ти річного віку та у випадку зміни прізвища – отримати новий паспорт.

У ДМС відзначають, що цей список буде поповнюватися, а з актуальною інформацією можна ознайомитися на сайті ДМС України: www.dmsu.gov.ua