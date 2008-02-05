БЮТ: коаліція запропонувала ”ідеальний варіант”

Завтра коаліція, навіть без знаходження компромісу, намагатиметься розпочати сесійне засідання Верховної Ради без застосування силових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, завтра коаліція робитиме все для того, щоб знайти компроміси, і якщо такі компроміси не буде знайдено, «ми будемо намагатися провести сесійне засідання ВР несиловими методами».

Як сказав лідер фракції БЮТ, буде спроба зробити все для того, щоб закриття першої сесії ВР шостого скликання і відкриття другої сесії відбулося.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що коаліція запропонувала опозиції «ідеальний варіант» для розблокування роботи парламенту.

За його словами, пропонується прийняти постанову, якою передбачено, що членство України у НАТО є можливим лише після проведення референдуму. Крім того, проектом постанови пропонується, що питання стосовно приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі, перш ніж його затвердить уряд, має розглянути парламент і схвалити відповідне рішення. За його словами, таким чином, «жодного кроку» не буде зроблено без опозиції.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що підписаний трьома керівниками держави лист до Генсеретаря НАТО щодо можливості приєднання України до ПДЧ не має ні юридичних, ні правових наслідків. Він вважає, що це питання не потребує дискусії.