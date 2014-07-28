Близько 3% населення України інфіковані гепатитами В або С – МОЗ

В Україні гепатитами В або С інфіковано близько 3% населення.

Як передає кореспондент УНАН про це йшлося на прес-конференції у МОЗ, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з гепатитами, який відзначають сьогодні, 28 липня.

Експерти підкреслили, що достовірних даних про поширення гепатитів В та С в Україні немає.

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Враховуючи прихований епідемічний процес та відсутність масштабного скринінгу, українські фахівці вважають, що поширеність вірусного гепатиту С (ВГС) у державі може становити 5-9%.

За словами заступника Департаменту медичної допомоги МОЗ України Олени Терещенко, Україна має сучасні протоколи лікування гепатитів, адаптовані до європейського зразка.

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«За офіційною статистикою, у нашій країні на 1 січня 2014 рік понад 20 тисяч осіб мають гепатит В, понад 40 тисяч – гепатит С. З них не усі потребуватимуть лікування спеціальними противірусними препаратами. На державні програми з лікування гепатитів для дітей щороку виділяється – 8 млн грн, що стосується дорослих пацієнтів з гепатитами В і С, то на їх лікування виділено понад 83 млн грн. Цього недостатньо, бо охоплюється лише 17% пацієнтів, які потребуватимуть спеціального лікування противірусними препаратами», - зазначила Терещенко.

Вона підкреслила, що загалом у світі рівень захворюваності на гепатити перебуває на одному рівні з такими соціально небезпечними хворобами як ВІЛ/СНІД.

«Мова йде про те, що гепатит може набути статусу епідемії», - наголосила Терещенко.

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Учасники прес-конференції також поінформували, що гепатитом С у світі інфіковано від 500 тис. до 1 млрд людей (від 2% до 15% населення), помирає 350 тис. людей. Масштаби та кількість інфікованих гепатитом С у 4-5 разів перевищують поширеність ВІЛ/інфекції.

За даними ВООЗ, у 2013 році Європейський регіон був охоплений прихованою епідемією вірусних гепатитів В і С, щороку близько 36 тисяч осіб помирають від гепатиту В і ще 86 тисяч – від гепатиту С. Дві третини усіх хворих на гепатити В і С у Європейському регіоні живуть у країнах Східної Європи та Центральної Азії.