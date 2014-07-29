На Черкащині проросійських біженців вирішили висилати назад

Про це очільник області заявив відповідаючи на запитання журналістів, що робити у разі аморальної поведінки переселенців, яку вже кілька разів фіксували на Черкащині, повідомляє прес-служба ОДА.

«У нас була нарада з правоохоронцями на цю тему і було погоджено рішення, депортовувати з території Черкащини переселенців, за якими буде виявлено прояви неналежної поведінки чи дій», – зазначив Ткаченко.

Як повідомляє місцевий телеканал ВІККА, днями, переселенці, які нині перебувають в Черкасах, у нетверезому стані лякали дітей, погрожуючи їм, що прийдуть росіяни і повідрізають їм чуби.

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"Ми будемо займатися депортацією таких переселенців, які мають сепаратистські, проросійські настрої, і є підбурювачами, поводять себе неадекватно, – заявив Юрій Ткаченко

Довідка: наразі в Черкаській області понад 1900 переселенців. Проте інтенсивність їх прибування до Черкащини зменшилась. Так, останні два дні в область приїхало близько 50 осіб, тоді як щоденно кількість переселенців була по 50-60 осіб.