На Луганщині 7-річна дитина отримала осколкове поранення

Зараз вона знаходиться в травматологічному відділенні лікарні, її стан стабільний. За словами місцевих жителів, була артперестрілка, в центрі якої опинилося селище, повідомляє rovenkismi.com.ua.

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Спочатку вибухи були чутні в окрузі, до них місцеві жителі вже звикли, але, на превеликий жаль, цього разу кілька снарядів залетіли на вул. Степову (околиця селища), осколком одного з них і була поранена дитина. Три снаряди потрапили на вул. Леніна - один в город, два - в «бугор Бугаївку», так це місце називають місцеві жителі. Почалася пожежа, місцеві жителі загасили його своїми силами.

У кількох будинках вилетіли шибки. Наталя Ковальова, в. о. селищного голови Нагольно-Тарасівки, розповіла нам, що зараз селище повертається до звичайного життя, люди працюють, проблем з продуктами немає, правда не завжди працює мобільний зв'язок МТС.

Як вести себе при артобстрілі і авіаударах, місцеві жителі знають, на дошках оголошень є інформаційні листівки з рекомендаціями, напевно, завдяки цьому ніхто серйозно не постраждав - багато спустилися в підвали, чим зберегли собі життя, оскільки, за словами місцевих, розліталися на 200-300 м.