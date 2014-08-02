У супермаркетах Криму знову спорожніли полиці

Через введену Росією заборону на ввезення української молочної продукції, полиці кримських супермаркетів знову спорожніли. Причому відсутня як українська «молочка», так і російська, передають «Крим.Реалії».

Представник одного з керченських супермаркетів «Сільпо» пояснила це тим, що в мережі немає постачальника і тому появи молока і молочної продукції найближчим часом можна не чекати».

«Не буде», - відповіла представник супермаркету.

В інших супермаркетах Керчі також спостерігаються перебої з поставками українських товарів, а також відсутність їхніх російських аналогів.

У «Фреші», наприклад, - напівпорожні полиці з кондитерськими виробами та солодощами.

Водночас, у мережі «АТБ» за цими позиціями поки досить великий вибір звичної української продукції.

З 28 липня Россільгоспнагляд ввів обмеження на ввезення молока і молочної продукції українського виробництва. За повідомленням відомства, рішення прийнято у зв'язку з неодноразовими порушеннями російських ветеринарно-санітарних вимог.

З 1 серпня набуде чинності заборона на ввезення української сої, соєвого борошна та насіння. Раніше російська влада заборонила ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежили поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

Читайте такожОкупаційна влада Криму знову блокує транспорт з українськими продуктами

При цьому на початку липня заступник керівника Федеральної митної служби Тетяна Голендеєва повідомила, що в Криму тимчасово, до кінця перехідного періоду, скасували заборону на ввезення українських товарів, хоча на території Росії ці обмеження продовжують діяти.

Напівпорожні полиці супермаркетів кримчани вперше спостерігали кілька місяців тому, коли вантажівки з українською продукцією подовгу стояли на кордоні з материковою Україною.