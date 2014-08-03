СБУ затримала на Закарпатті журналістку пропагандистського телеканалу Russia Today
Зараз свобода російської журналістки не обмежена, але вона добровільно повинна залишити територію України до четвертого серпня.
Журналістку російського телеканалу Russia Today зобовʼязали полишити територію України до понеділка через спроби дестабілізувати ситуацію на Закарпатті.
Аліну Емпріміан затримали, коли вона знімала один із мітингів у закарпатському Ракошино, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Там упродовж тижня селяни блокували дороги, налякані чутками про примусову мобілізацію, які хтось наполегливо розповсюджував. Уже на громадських слуханнях російська журналістка наполегливо цікавилася у ракошинців, чому вони знову не перекривають дорогу і цим викликала підозру. СБУ на три години затримала журналістку для зʼясування обставин.
Читайте такожУ Донецьку зникли телеканали Росії та "ДНР"Виявилося, що журналістка працює на Russia Today і є громадянкою Америки. Утім на територію України дівчина потрапила за російським паспортом, бо має також і російське громадянство. В Україні - не вперше. В соцмережі є її фото з Краматорська на тлі розфарбованої в триколор назви міста.
Нині свобода російської журналістки не обмежена. Вона добровільно зобовʼязалася до четвертого серпня полишити територію України.
Також вона видалила відзняте відео.