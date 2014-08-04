У Луганську знову немає електрики, води і телефонного зв'язку

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, з 3 серпня Луганськ відключений від електроенергії, в місті відсутні світло, вода, не працюють мобільний і міський телефонний зв'язок.Читайте такожУ Луганську існує серйозна проблема вивезення твердих побутових відходів - міськрада

У зв'язку з цим зведення про ситуацію за минулу добу, яка щодня публікується до 10.00, з'явиться на сайті міськради, як тільки з‘явиться така можливість.

З ранку продовжується обстріл житлових кварталів з важкої артилерії. Також обстрілу піддаються об'єкти соціальної сфери Луганська.