У Донецьку під обстріл терористів потрапив кафедральний собор УГКЦ



Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, інцидент стався сьогодні о першій годині дня.

Місцеві греко-католики повідомили, що снаряд влучив на церковне подвір’я. У результаті вибуху пошкоджено ворота. Вибухова хвиля також повибивала шибки у адміністративному приміщенні храму. На щастя, обійшлося без жертв - на момент артобстрілу людей на території собору не було.

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Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ звели у 2003 році. З серпня цього ж року його освятили. Чин освячення здійснив тодішній Патріарх Любомир (Гузар) у присутності 8 єпископів, великої кількості духовенства і мирян з різних куточків України.