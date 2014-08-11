Третина в'язнів, що втекли від артобстрілу, повернулися до колонії для відбування покарання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПтС.

В прес-службі зазначили, що 10 серпня приблизно о 22-й годині в результаті артилерійського обстрілу Донецької виправної колонії №124 п'ять снарядів влучило на територію установи, три з яких – на житлову зону. В результаті обстрілу один засуджений загинув, п’ятеро отримали поранення середньої тяжкості. Також постраждали двоє співробітників установи.

"Рятуючи власні життя, близько 100 засуджених, піддавшись паніці, залишили межі виправної колонії. На даний час 34 з них повернулося до установи. Значна частина засуджених, які під час обстрілу залишили межі зони, що охороняється, в телефонному режимі повідомила керівництво установи про намір повернутися до колонії для подальшого відбування покарання одразу після стабілізації ситуації", - сказали у прес-службі.

Співробітниками установи вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження інших засуджених, повернення їх до місця відбування покарання, а також відновлення централізованого електропостачання.

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Наразі установа працює, використовуючи додаткові електричні джерела. Продуктами харчування та питною водою забезпечена. Стан оперативної обстановки в установі залишається складним, але керованим. Засуджені переведені в спеціально облаштовані укриття, їм надається необхідна психологічна допомога, запевняють в ДПтС.