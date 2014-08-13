У Харкові невідомі кинули коктейль Молотова у кінотеатр, де показували фільм "Майдан" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сторінці кінотеатру в соціальній мережі «Фейсбук».

За відомостями адміністрації кінотеатру, невідомі розбили афішу фільму та вкинули в приміщення «коктейль Молотова».

«Прем’єра фільму «Майдан» відбулася! Які результати? До фільму проявлений особливий інтерес: розбита афіша «Майдану» на вхідній двері в кінотеатр, вкинутий коктейль Молотова», приїзд пожежних, слідчі дії», - написала адміністрація кінотеатру в соціальній мережі. На цей час подробиці інциденту з’ясовуються.