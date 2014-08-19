У Полтавській області міліція виявила охоронювану плантацію конопель площею 1 га

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю обласного управління міліції.

За даними відділу, плантацію площею близько 1 га виявлено в Новосанжарському районі. Про її розташування міліції розповіли жителі сусідніх сіл.Читайте такожВ Одесі міліція перекрила канал постачання наркотиків з Криму

"Міліція знайшла плантацію, яка була розташована порівняно недалеко від одного із сіл, – її оточували лісопосадки і чагарники. Під'їзду до неї не було, тому працівникам міліції довелося продиратися через чагарники. Конопляне поле було обнесено охоронною сіткою із сигналізацією, там же міліціонери знайшли і намет, в якому зберігалися речі працівників плантації. Те, що за полем доглядали, сумнівів не було: коноплі росли акуратними рядами і були прополені. Тут же був і колодязь з водою для поливу, і устаткування для первинної переробки урожаю. Виявлені рослини були вчора викорчувані міліціонерами і направлені в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС", - сказано в повідомленні міліції.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину.

«За цінами чорного ринку сума від збору «урожаю» і продажу цього наркотику становила б не менш як 200 тис. дол.»,- повідомив УНІАН в.о. начальника відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції Роман Гришин.Читайте такожКуріння "травки" пошкоджує мозок і знижує IQ

Він зазначив, що почато кримінальне провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування конопель), що карається штрафом від 1700 до 8500 грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.