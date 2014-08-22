Бойовики продовжують обстрілювати житлові квартали Донецька і Луганська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби терористи не припиняють обстрілювали житлові масиви Ленінського, Київського, Ворошилівського та Куйбишевського районів Донецька», - зазначив він.

Також, за словами Лисенка, бойовики обстрілюють з артилерії та бронетехніки райони Луганська із селища Георгіївка Лутугинського району, та Краснодона – із передмістя, куди вона заходить з боку Суходольська.

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