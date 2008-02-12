RosUkrEnergo поки що залишатиметься посередником при поставках газу до України. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА за підсумками переговорів з керівництвом ВАТ «Газпром» в прямому ефірі на «5 каналі».

«Є рішення по укладенню з RosUkrEnergo з 1 січня (2008 року) угоди на поставки газу за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів, тому що тоді можуть виникнути проблеми по закриттю об`ємів газу і в Росії, і в Україні», - сказав він.

При цьому глава НАК «Нафтогаз України» додав: «На який термін – я не знаю, ми це проговоримо і з «Газпромом», і з урядом».

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішніх переговорах в Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - глава НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА і глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних началах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

Як сказав О.МІЛЛЕР, "створюється нова структура поставок газу, що імпортується до України. Ця схема припускає створення нової збутової компанії по імпорту газу на територію України. Ця компанія буде створена в процентному співвідношенні 50 на 50. 50% в цій компанії одержить безпосередньо компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України". Також створюється нова збутова компанія для торгівлі газом на внутрішньому ринку України. Ця компанія буде створена також на паритетній основі: 50% цієї компанії безпосередньо одержить компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України", - додав О.МІЛЛЕР.