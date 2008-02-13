Кабмін затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів України затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу своїм розпорядженням №261-Р від 11 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК.

Вона зазначила, що вчора ввечері одержала дане розпорядження, і сьогодні прийшла на засідання Кабміну, оскільки це питання було внесене до порядку денного.

«Судячи з усього, питання вже зняте з порядку денного. Ймовірно, рішення було ухвалене шляхом опитування. Але в цьому нічого страшного не немає», - заявила В.СЕМЕНЮК, продемонструвавши журналістам розпорядження про затвердження умов конкурсу по ОПЗ.

Вона повідомила, що сьогодні на 11.00 заплановано засідання комісії у Фонді держмайна, де буде затверджений текст оголошення про умови конкурсу, і воно буде опубліковане завтра.

В.СЕМЕНЮК сьогодні не брала участі у засіданні Кабінету міністрів, пояснивши це тим, що вона не є членом Кабміну, і має право, а не обов`язок бути присутньою на його засіданнях.

В.СЕМЕНЮК відправилася до Фонду держмайна на засідання комісії, оскільки інших питань, що стосуються ФДМУ, на порядку денному засідання Кабміну немає.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Кабінет міністрів схвалив умови приватизації Одеського припортового заводу. За словами заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, початкова вартість об`єкту становить 3 млрд. грн. Кажучи про умови, він зазначив, що основна концепція залишилася незмінною, проте посилені умови контролю за перевалкою. За його словами, завод буде проданий разом із перевалочним комплексом, але "без труби" (аміакопроводу).

ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд підприємства - 798 млн. 544 тис. грн.