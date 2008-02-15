ДПАУ ініціює збільшення планового ресурсу для відшкодування ПДВ на 10-12 млрд. грн.

Державна податкова адміністрація України вважає необхідним збільшення плану відшкодування податку на додану вартість на 2008 рік на 10-12 млрд. грн. – до 32-35 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова ДПАУ Сергій БУРЯК.

За його словами, необхідність збільшення планових обсягів відшкодування ПДВ обумовлена відміною використання податкових векселів.

«Якщо минулого року діяв такий інструмент як вексель, цього року ми говоримо про те, що векселя немає. У зв`язку з цим значні доходи у вигляді податку на додану вартість збиратимуться й адмініструватимуться митницею, а Податкова адміністрація, очевидно, недоотримуватиме, і їй не вистачатиме ресурсу, який буде направлений на відшкодування ПДВ. У зв`язку з цим ми ставитимемо перед Міністерством фінансів питання про збільшення ресурсу на цей рік, який був би спрямований на відшкодування ПДВ», - сказав С.БУРЯК

Він також зазначив, що план відшкодування планується збільшити на 10-12 млрд. грн. - до 32-35 млрд. грн. «Це розрахунки, але, я думаю, це буде близько 10-12 млрд. грн. додаткових, - сказав С.БУРЯК. - Цього року ми розраховуємо вийти на рівень 32-35 млрд. грн.».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що уряд на найближчому засіданні має намір розглянути проект постанови про скасування використання податкових векселів.

Утім розгляд цього питання на засіданні Кабміну не відбувся.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА за результатами засідання РНБО 1 лютого заявила, що схема податкових векселів представляє загрозу для системи відшкодування ПДВ.

За її словами, на сьогодні «живими» грошима оплачується тільки 15% виданих векселів. У 2007 році суди заборонили податковим органам стягувати з платників податок на додану вартість на загальну суму 250 млн. грн., додала Р.БОГАТИРЬОВА.

*** Платник податків при імпорті товарів в Україну може оформити свої зобов`язання щодо сплати ПДВ податковим векселем, який він зобов`язаний погасити протягом певного часу (шляхом оплати векселя, шляхом включення зобов`язань по ньому в податкові зобов`язання і шляхом погашення підтвердженою сумою бюджетного відшкодування). Утім існує практика ухилення від сплати ПДВ через суд.