Вчинено збройний напад на АЗС
07:21, 16 лютого 2008Суспільство
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Обласна міліція порушила кримінальну справу
Двоє невідомих скоїли розбійний напад на автозаправну станцію, розташовану в селищі Рогань, неподалік Харкова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, напад відбувся вночі 15 лютого. Нападники були в масках та камуфляжному одязі, озброєні мисливською рушницею та пістолетом.
Невідомі зловмисники під загрозою застосування зброї заволоділи грошима в сумі близько 7 тис. грн. Після скоєння розбійного нападу вони зникли з місця пригоди. Ніхто з працівників АЗС не постраждав.
За цим фактом обласна міліція порушила кримінальну справу.
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