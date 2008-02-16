Вчинено збройний напад на АЗС

Двоє невідомих скоїли розбійний напад на автозаправну станцію, розташовану в селищі Рогань, неподалік Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, напад відбувся вночі 15 лютого. Нападники були в масках та камуфляжному одязі, озброєні мисливською рушницею та пістолетом.

Невідомі зловмисники під загрозою застосування зброї заволоділи грошима в сумі близько 7 тис. грн. Після скоєння розбійного нападу вони зникли з місця пригоди. Ніхто з працівників АЗС не постраждав.

За цим фактом обласна міліція порушила кримінальну справу.