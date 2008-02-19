Ющенко їде на батьківщину Тимошенко

Cьогодні, 19 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, план поїздки передбачає ознайомлення Президента з ходом реконструкції стадіону «Металург» ФК «Дніпро» та участь в урочистому відкритті автомагістралі Харків – Сімферополь – Севастополь на ділянці Перещепине – Новомосковськ.

Планується також, що глава держави відвідає ДП«НВО «Павлоградський хімічний завод», де ознайомиться з виконанням заходів Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 за Договором про стратегічні наступальні озброєння та утилізації боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання у ЗСУ.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, очікується, що Президент візьме участь у закладенні храму на місці зруйнованого вибухом газу житлового будинку по вул. Мандриківській, 127 у Дніпропетровську.